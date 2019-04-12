ЦИК в Казахстане не может найти представителей одной политической партии

CA-NEWS (KZ) - Центральная избирательная комиссия не может найти представителей седьмой зарегистрированной в Казахстане политической партии, сказала член ЦИК РК Зауреш Баймолдина, передает 12 апреля Zakon.kz.

"На данный момент, по данным министерства юстиции, имеется 7 зарегистрированных политических партий. Но 7-я политическая партия как-то безвестна. Письма мы направляем, никакого ответа от них не поступает. И ни на одно из мероприятий, куда мы приглашали, представители этих политических партий не приходили", - сообщила Баймолдина.

Шесть активно участвующих партий – Nur Otan, Ак жол, КНПК, Ауыл, Бiрлiк, ОСДП.