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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Призер чемпионата мира по тяжелой атлетике узбекистанец Рустам Джангабаев временно отстранен за допинг

CA-NEWS (UZ) -  Призер чемпионата мира по тяжелой атлетике узбекистанец Рустам Джангабаев временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) заявил 11 апреля, что допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы гормона роста.

«Если выяснится, что спортсмен не нарушил антидопинговое требование, об этом будет сообщено дополнительно. Никакой дополнительной информации по этому делу не будет предоставлено до окончания расследования ", - говорится в сообщении.

Гормон роста был запрещен в 1989 году Международным олимпийским комитетом. Этот гормон может привести к росту мышечной массы и уменьшению жирового слоя, если его активно использовать.

Рустам Джангабаев выиграл чемпионат Азии в 2017 году и завоевал бронзовую медаль в весовой категории 109 кг на Чемпионате мира 2018 года в Ашхабаде.

До Джангабаева несколько узбекских спортсменов были дисквалифицированы и лишены медалей. Среди них - первый чемпион мира по тяжелой атлетике в истории Узбекистана, призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Руслан Нуриддинов, олимпийский чемпион Артур Таймазов и вольный борец Сослан Тигиев.

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