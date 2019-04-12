Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан являются самыми «недееспособными» странами в Центральной Азии, - The Fragile States Index

- Азия и мир, общество
- 15:31, 12 апреля 2019
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- Обновлено: 15:33, 12 апреля 2019
CA-NEWS (CA) - Американский Фонд мира (The Fund for Peace) опубликовал рейтинг недееспособности государств - Fragile States Index 2019, призванный оценить неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране.
Среди стран Центральной Азии Таджикистан занимает 65 место, Кыргызстан – 68, Узбекистан – 70 и Казахстан – 116.
Туркменистан в рейтинг не вошел. Всего в списке 178 стран и чем менее дееспособна страна, тем выше ее позиция в списке. Это означает, что страны с худшими показателями размещаются в самом начале списка.
Самыми недееспособными странами стали Йемен, Сомали и Южный Судан.
Оценка производится по следующим параметрам: демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп); уровень эмиграции;
уровень экономического неравенства; экономическая ситуация; криминализация государства;
раздробленность в силовых структурах и элите; перемещение беженцев внутри страны;
рост реваншистских настроений; количество предоставляемых государством услуг; приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека; внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).