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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запустили производство скутеров, мотоциклов и трициклов

CA-NEWS (UZ) -  10 апреля «Norin Moto Bike» начали производство скутеров, мотоциклов и трициклов в городе Нарын Наманганской области, сообщила пресс-служба компании "Узавтосаноат".

Соглашение об организации производства было подписано между АО «Узавтосаноат» и компанией «Lifan Group Co.Ltd», которая выступает в качестве поставщика комплектующих частей для производимой продукции.

Новый завод дал возможность трудоустроить более 150 человек в местности с дальнейшем увеличением до 500 рабочих мест.

Напомним, что 27 февраля этого года на заводе было запущено производство велосипедов. Данный проект включен в Инвестиционную программу Республики Узбекистан на 2019 год.

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