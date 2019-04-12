Хоким Ташкента опроверг информацию The Guardian о незаконном сносе домов

CA-NEWS (UZ) - Глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев направил в редакцию британского издания The Guardian опровержение в ответ на статью от 2 апреля "Выселены без предупреждения: внезапные сносы в Ташкенте вызывают гнев".



"Как глава Ташкента, я с удивлением и разочарованием прочитал вашу статью" - отмечается в письме хокима, приведённом на сайте британского издания.

"С вашей стороны некорректно говорить, что жильцы домов не были предупреждены. При этом, некоторые из них были оповещены даже два года назад. Кроме того, ни один из ваших журналистов к нам не обращался, следовательно, отсутствует факт обратной связи в ходе подготовки материала. Это привело к тому, что в отчете использовались данные, в частности оценка 10 000 предполагаемых выселений, а также домов 30 000 человек, которые были названы "находящимися под угрозой", без какой-либо независимой проверки этих фактов или ссылок на публичные источники", - отмечает хоким.

По словам градоначальника, любой снос недвижимости в Ташкенте происходит, "когда жилые дома пришли в тяжелое, ветхое состояние".

"Согласно узбекскому законодательству, снос зданий не может осуществляться без полного уведомления жильца и соглашения о компенсации. Это соглашение может принимать несколько различных форм, включая: новое размещение, денежную компенсацию по полной рыночной стоимости или их комбинацию. Помощь в логистике перемещения жилья также предоставляется", - утверждает Артыкходжаев.

В заключении хоким пригласил представителей Guardian посетить Ташкент и встретиться с властями столицы, чтобы наяву убедиться в его словах.