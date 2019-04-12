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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны Казахстана поручил повысить боевую готовность на Каспийском море

CA-NEWS (KZ) -  Министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев посетил пункт базирования военных кораблей военно-морских сил и авиационную базу сил воздушной обороны, находящихся в городе Актау. Командованию ВМС даны ряд поручений по повышению боевой готовности и усилению охраны акватории казахстанского сектора Каспийского моря, сообщается на сайте министерства обороны РК.

В ходе визита Ермекбаев представил Касым-Жомарту Токаеву ракетно-артиллерийский корабль «Манғыстау», а также катера, современные образцы вооружения и военной техники, экипировку специальных подразделений.

На авиационной базе СВО ВС РК министр обороны почтил память военнослужащих, погибших при крушении вертолета, поинтересовался морально-психологической атмосферой личного состава провел совещание с командным, летным и инженерно-техническим составами.

«Прикаспийский регион имеет стратегическое значение для страны. На вас возложена особая задача – охрана воздушной государственной границы страны. В этой связи осуществление полетов над морем требует высокого летного мастерства, качественной подготовки самолетов и вертолетов, личного состава, соблюдения всех регламентов и слаженной работы наземных служб», - отметил Ермекбаев.

По итогам совещания генерал-майор дал конкретные указания по повышению боевой готовности, достижению высокой надежности функционирования авиационной системы, обучению летного состава действиям в различных нестандартных ситуациях и представил личному составу авиабазы вновь назначенного командира подполковника М. Аскетаева.

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