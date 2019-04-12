Президент Казахстана: В Год молодежи недопустима любая кампанейщина и показуха

CA-NEWS (KZ) - 12 апреля на встрече с общественностью Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что 2019 год объявлен в Казахстане Годом молодежи. В его рамках в стране инициирован ряд мероприятий по поддержке молодого населения страны. В Год молодежи недопустима любая кампанейщина и показуха, сказал глава государства, передает Zakon.kz.

«Поддержка молодого поколения - это и есть защита нашего будущего. В этом году запущен специальный социальный проект "Жастар – ел тірегі". В Год молодежи недопустима любая кампанейщина и показуха!» - сказал глава государства.

На открытии Года молодежи Нурсултан Назарбаев давал ряд поручений по созданию необходимых условий для обеспечения потребностей молодых казахстанцев.