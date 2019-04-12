Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена замдиректора Агентства информации

- Узбекистан, общество
- 17:02, 12 апреля 2019
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- Обновлено: 17:23, 12 апреля 2019
|Предыстория: Младшая дочь президента Узбекистана приняла участие в открытии детского центра в Нукусе
CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 12 апреля, в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана состоялось расширенное заседание коллегии во главе с руководителем администрации Зайнилобиддином Низомиддиновым.
Как сообщили в агентстве, участникам заседания был представлен новый состав руководства Агентства: и. о. директора Агентства – Комил Алламжанов (бывший пресс-секретарь президента), первый заместитель директора – Ходжиметов Авазбек Жаббаркулович, заместители директора – Мирзиёева Саида Шавкатовна и Бозоров Гайрат Назарович.
На заседании были обсуждены вопросы углубления взаимодействия Агентства с правительством и палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Напомним, что младшая дочь президента Шавката Мирзиёева - Шахноза Мирзиёева является заместителем начальника Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. Она была назначена на эту должность в январе прошлого года.
Как сообщали многие СМИ, муж Шахнозы, младший зять Мирзиёева Отабек Умаров, является личным "телохранителем своего тестя". А в марте текущего года Отабек Умаров был выбран председателем Федерации триатлона Узбекистана.