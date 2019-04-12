Внешнеторговый оборот Монголии в I квартале 2019 года вырос на 17%

CA-NEWS (MNG) - Оборот внешней торговли Монголии в первом квартале 2019 года вырос на 17% и составил 3,06 млрд долларов, увеличившись на $444,5 млн долларов США или 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает khadlan.mn.

За указанный период монгольский экспорт превысил импорт на 485,9 млн долларов. Монголия в первые три месяца торговала со 122 странами, экспортируя товары в 54 страны и импортируя из 119 стран.

Экспорт угля достиг $1,8 млрд, увеличившись на $289,3 млн или 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На рост экспорта в основном повлияло увеличение экспорта минеральных ресурсов на $226,4 млн, экспорта драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и ювелирных изделий на $71,5 и экспорта текстильных товаров на $5,8 млн.

В прошлом году внешнеторговый оборот Монголии достиг $12,9 млрд.