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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Узбекистан обсудили возможности сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли

CA-NEWS (MNG) -  10 апреля в рамках рабочего визита в Ташкент заместитель министра иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг встретилась с министром сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. На встрече стороны обсудили возможности сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли, сообщает Монцамэ.

“Наши страны обладают большим потенциалом для сотрудничества в области сельского хозяйства. Но, прежде всего, необходимо наладить деловые контакты между министерствами сельского хозяйства двух стран и заключить документы, определяющие направление нашего сотрудничества”, - отметил Ходжаев.

Он также отметил, что есть возможность принять монгольских студентов для обучения в сельскохозяйственном колледже и академии при министерстве сельского хозяйства Узбекистана.

Б.Батцэцэг, со своей стороны подчеркнула,что Монголия может экспортировать свое мясо и мясопродукты в Узбекистан и выразила заинтересованность в налаживании прямых контактов между компетентными органами по карантину и ветеринарии двух стран.

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