В каких странах Центральной Азии наиболее высокий уровень коррупции? - отчет The Risk Advisory

CA-NEWS (CA) - Все постсоветские страны страдают от коррупции даже если заявляют о борьбе с ней, отмечает организация The Risk Advisory Group в своем отчете «Коррупционные вызовы – 2019».

Отчёт состоит из трёх основных разделов «Уровень коррупционных вызовов», «Угроза коррупции» и «Недоступность информации о коррупции».

CA-News представляет обзор по Центральной Азии:

*светлым отмечены страны с наименьшим уровнем коррупции

*оранжевыми цветами отмечены страны со средним уровнем коррупции



*красным отмечены страны с высоким уровнем коррупции

Казахстан:

«Уровень коррупционных вызовов» 28 баллов

«Угроза коррупции» - 10 баллов

«Недоступность информации о коррупции» - 12 баллов

Итого: 50 баллов

Кыргызстан

«Уровень коррупционных вызовов» 29 баллов

«Угроза коррупции» - 10 баллов

«Недоступность информации о коррупции» - 13 баллов

Итого: 52 балла

Таджикистан

«Уровень коррупционных вызовов» 39 баллов

«Угроза коррупции» - 13 баллов

«Недоступность информации о коррупции» - 20 баллов

Итого: 72 балла

Туркменистан

«Уровень коррупционных вызовов» 51 балл

«Угроза коррупции» - 14 баллов

«Недоступность информации о коррупции» - 31 балл

Итого: 96 балл

Туркменистан остается страной, где инвесторы сталкиваются с большими проблемами коррупции. После Туркменистана идут Ливия и Сомали. Также отмечается, что в этих странах тяжело получить достоверные данные.

*рейтинговая таблица

На верхних трех таблицах - страны с высоким уровнем коррупции

На нижних таблицах обозначены страны с низким уровнем коррупции



Узбекистан

«Уровень коррупционных вызовов» 38 баллов

«Угроза коррупции» - 12 баллов

«Недоступность информации о коррупции» - 20 баллов

Итого: 70 баллов.

Кадровые чистки продолжают сотрясать аппарат государственной безопасности Узбекистана, говорится в отчете.

Ряду бывших руководителей управлений Службы государственной безопасности и другим высокопоставленным генералам были предъявлены уголовные обвинения, в том числе за взяточничество. Некоторых из них обвиняли в получении взяток от преступных синдикатов, занимающихся контрабандой афганских наркотиков в Казахстан, Россию и Европу.

Таким образом, самый высокий уровень коррупции в Центральной Азии приходится на Туркменистан (96 баллов). За ним идут Таджикистан (72 балла) и Узбекистан (70 баллов). Последние Кыргызстан (52 балла) и Казахстан (50 баллов).

Индекс «Уровень коррупционных вызовов» составляется экспертами из семи региональных групп бизнес-аналитики Risk Advisory.

Они оценивали каждую страну по вероятности двух сценариев: 1) иностранные инвесторы, столкнувшиеся с коррупцией при поиске значительного государственного контракта, лицензии или разрешения, и 2) бизнес, работающий на местном уровне, терпящий мелкомасштабную официальную коррупцию для проведения повседневных операций.

В отчете говорится что в регионах России, Восточной Европы и Евразии коррупция процветает в трех сферах: строительстве и развитии, банковской сфере и финансах, в сфере нефти и газа.

На презентации по этим регионам эксперты опубликовали фото президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в национальном халате и шапке, верхом на ахалтекинце и с собакой алабай на руках.

Эксперты:

Крис Роули (Chris Rowley), Head of Business Intelligence and Investigations

Африка — Ханна Гилкс (Hannah Gilkes, Head of Business Intelligence Africa),

Северная Америка — Том Смит (Tom Smith, Head of Business Intelligence North America),

Латинская Америка — Ерик Вилер (Eric Wheeler, Head of Business Intelligence Latin America),

Азия — Брендан Макглойн (Brendan McGloin, Head of Business Intelligence Asia),

Европа — Ариана Исса (Ariana Issa, Head of Business Intelligence Europe),

Ближний Восток и Северная Африка — Ханна Поппи (Hannah Poppy, Head of Business Intelligence Middle East & North Africa),

Россия, Восточная Европа и Евразия — Дмитрий Сачков (Dmitry Sachkov, Head of Business Intelligence, Russia, Eastern Europe & Eurasia).