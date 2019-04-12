В каких странах Центральной Азии наиболее высокий уровень коррупции? - отчет The Risk Advisory

- Азия и мир, экономика
- 17:42, 12 апреля 2019
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- Обновлено: 10:36, 15 апреля 2019
CA-NEWS (CA) - Все постсоветские страны страдают от коррупции даже если заявляют о борьбе с ней, отмечает организация The Risk Advisory Group в своем отчете «Коррупционные вызовы – 2019».
Отчёт состоит из трёх основных разделов «Уровень коррупционных вызовов», «Угроза коррупции» и «Недоступность информации о коррупции».
CA-News представляет обзор по Центральной Азии:
*светлым отмечены страны с наименьшим уровнем коррупции
*оранжевыми цветами отмечены страны со средним уровнем коррупции
*красным отмечены страны с высоким уровнем коррупции
Казахстан:
«Уровень коррупционных вызовов» 28 баллов
«Угроза коррупции» - 10 баллов
«Недоступность информации о коррупции» - 12 баллов
Итого: 50 баллов
Кыргызстан
«Уровень коррупционных вызовов» 29 баллов
«Угроза коррупции» - 10 баллов
«Недоступность информации о коррупции» - 13 баллов
Итого: 52 балла
Таджикистан
«Уровень коррупционных вызовов» 39 баллов
«Угроза коррупции» - 13 баллов
«Недоступность информации о коррупции» - 20 баллов
Итого: 72 балла
Туркменистан
«Уровень коррупционных вызовов» 51 балл
«Угроза коррупции» - 14 баллов
«Недоступность информации о коррупции» - 31 балл
Итого: 96 балл
Туркменистан остается страной, где инвесторы сталкиваются с большими проблемами коррупции. После Туркменистана идут Ливия и Сомали. Также отмечается, что в этих странах тяжело получить достоверные данные.
*рейтинговая таблица
На верхних трех таблицах - страны с высоким уровнем коррупции
На нижних таблицах обозначены страны с низким уровнем коррупции
Узбекистан
«Уровень коррупционных вызовов» 38 баллов
«Угроза коррупции» - 12 баллов
«Недоступность информации о коррупции» - 20 баллов
Итого: 70 баллов.
Кадровые чистки продолжают сотрясать аппарат государственной безопасности Узбекистана, говорится в отчете.
Ряду бывших руководителей управлений Службы государственной безопасности и другим высокопоставленным генералам были предъявлены уголовные обвинения, в том числе за взяточничество. Некоторых из них обвиняли в получении взяток от преступных синдикатов, занимающихся контрабандой афганских наркотиков в Казахстан, Россию и Европу.
Таким образом, самый высокий уровень коррупции в Центральной Азии приходится на Туркменистан (96 баллов). За ним идут Таджикистан (72 балла) и Узбекистан (70 баллов). Последние Кыргызстан (52 балла) и Казахстан (50 баллов).
Индекс «Уровень коррупционных вызовов» составляется экспертами из семи региональных групп бизнес-аналитики Risk Advisory.
Они оценивали каждую страну по вероятности двух сценариев: 1) иностранные инвесторы, столкнувшиеся с коррупцией при поиске значительного государственного контракта, лицензии или разрешения, и 2) бизнес, работающий на местном уровне, терпящий мелкомасштабную официальную коррупцию для проведения повседневных операций.
В отчете говорится что в регионах России, Восточной Европы и Евразии коррупция процветает в трех сферах: строительстве и развитии, банковской сфере и финансах, в сфере нефти и газа.
На презентации по этим регионам эксперты опубликовали фото президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в национальном халате и шапке, верхом на ахалтекинце и с собакой алабай на руках.
Эксперты:
Крис Роули (Chris Rowley), Head of Business Intelligence and Investigations
Африка — Ханна Гилкс (Hannah Gilkes, Head of Business Intelligence Africa),
Северная Америка — Том Смит (Tom Smith, Head of Business Intelligence North America),
Латинская Америка — Ерик Вилер (Eric Wheeler, Head of Business Intelligence Latin America),
Азия — Брендан Макглойн (Brendan McGloin, Head of Business Intelligence Asia),
Европа — Ариана Исса (Ariana Issa, Head of Business Intelligence Europe),
Ближний Восток и Северная Африка — Ханна Поппи (Hannah Poppy, Head of Business Intelligence Middle East & North Africa),
Россия, Восточная Европа и Евразия — Дмитрий Сачков (Dmitry Sachkov, Head of Business Intelligence, Russia, Eastern Europe & Eurasia).