Аэропорт в Туркменистане построят в виде самолета

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в городе Керки Лебапского велаята завершаются подготовительные работы к началу строительства аэропорта. Здание аэропорта будет выполнено в виде самолета, сообщает 11 апреля «Туркменистан: золотой век».

Возведение аэропота поручено индивидуальному предприятию «Gündogdy»

В мае текущего года Gündogdy планирует приступить к строительству аэропорта Керки, площадью 200 гектаров и рассчитанного на обслуживание 100 пассажиров в час,

Длина взлетной полосы составит 2 тысячи 700 метров, ширина – 60 метров. Территория пассажирского терминала займет 1730 квадратных метров.

Ввод в эксплуатацию нового объекта гражданской авиации запланирован на апрель 2021 года.