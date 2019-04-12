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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аэропорт в Туркменистане построят в виде самолета

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане в городе Керки Лебапского велаята завершаются подготовительные работы к началу строительства аэропорта. Здание аэропорта будет выполнено в виде самолета, сообщает 11 апреля «Туркменистан: золотой век».

Возведение аэропота поручено индивидуальному предприятию «Gündogdy»

В мае текущего года Gündogdy планирует приступить к строительству аэропорта Керки, площадью 200 гектаров и рассчитанного на обслуживание 100 пассажиров в час,

Длина взлетной полосы составит 2 тысячи 700 метров, ширина – 60 метров. Территория пассажирского терминала займет 1730 квадратных метров.

Ввод в эксплуатацию нового объекта гражданской авиации запланирован на апрель 2021 года.

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