Аэропорт в Туркменистане построят в виде самолета
- Туркменистан, общество
- 17:47, 12 апреля 2019
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в городе Керки Лебапского велаята завершаются подготовительные работы к началу строительства аэропорта. Здание аэропорта будет выполнено в виде самолета, сообщает 11 апреля «Туркменистан: золотой век».
Возведение аэропота поручено индивидуальному предприятию «Gündogdy»
В мае текущего года Gündogdy планирует приступить к строительству аэропорта Керки, площадью 200 гектаров и рассчитанного на обслуживание 100 пассажиров в час,
Длина взлетной полосы составит 2 тысячи 700 метров, ширина – 60 метров. Территория пассажирского терминала займет 1730 квадратных метров.
Ввод в эксплуатацию нового объекта гражданской авиации запланирован на апрель 2021 года.