В Казахстане наложены штрафы на $87 тыс. за плохой доступ на соцобъекты для лиц с инвалидностью

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 2018 году наложены административные штрафы на $87 тыс (33,4 млн тенге) за необеспечение доступа к социальной среде лицам с инвалидностью, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2018 году было проведено 604 проверки на предмет соблюдения законов «О социальной защите инвалидов» и «О специальных социальных услугах».

В результате 442 субъектам контроля выданы предписания и заключения об устранении выявленных нарушений, в том числе по 134 наложены административные штрафы (статьи 83, 84 КоАП) на общую сумму 33,4 млн тенге, отмечает издание.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК имеется интернет-портал в форме интерактивной карты «Доступная среда», куда местными исполнительными органами вносятся сведения по адаптированным объектам для лиц с инвалидностью.

Благодаря данному порталу лица с инвалидностью, не выходя из дома, могут получать информацию о наличии доступа для инвалидов на тех или иных объектах.

На данный момент на ней обозначено свыше 30 тысяч мест по всему Казахстану. Информация по доступности объектов подразделяется для каждой категории лиц с ограниченными возможностями: колясочники, опорно-двигательного аппарата, по зрению и по слуху.