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  13 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте задержан водитель, сбивший насмерть 5-летнего ребенка и скрывшийся с места ДТП

CA-NEWS (UZ) -  Вечером 12 апреля водитель автомобиля «Матиз» сбил насмерть 5-летнего пешехода в Шайхантахурскои районе столицы.

По сообщению ГУВД, вечером, между 20.50 и 21.00 часами в Шайхантахурском районе Ташкента водитель автомобиля марки «Матиз», совершил наезд на 5-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.

Ребенок скончался в больнице. По предварительным данным, ребенок без разрешения вышел из дома и, оставшись без присмотра, перебегал через оживленную трассу.

В результате оперативных мероприятий водитель задержан. Им оказался 27-летний Илёс И. После совершенного ДТП он оставил автомобиль на улице и попытался скрыться, но был задержан.

Ведется доследственная проверка.

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