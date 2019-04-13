В Ташкенте задержан водитель, сбивший насмерть 5-летнего ребенка и скрывшийся с места ДТП

CA-NEWS (UZ) - Вечером 12 апреля водитель автомобиля «Матиз» сбил насмерть 5-летнего пешехода в Шайхантахурскои районе столицы.

По сообщению ГУВД, вечером, между 20.50 и 21.00 часами в Шайхантахурском районе Ташкента водитель автомобиля марки «Матиз», совершил наезд на 5-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.

Ребенок скончался в больнице. По предварительным данным, ребенок без разрешения вышел из дома и, оставшись без присмотра, перебегал через оживленную трассу.

В результате оперативных мероприятий водитель задержан. Им оказался 27-летний Илёс И. После совершенного ДТП он оставил автомобиль на улице и попытался скрыться, но был задержан.

Ведется доследственная проверка.