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  13 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Грузия впервые после развала СССР воостановят прямое авиасообщение

CA-NEWS (UZ) -  Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 16 июля начнет осуществлять рейсы между Ташкентом и Тбилиси. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Тбилисского международного аэропорта.

«Компания Uzbekistan Airways с 16 июля приступает к выполнению полетов Ташкент – Тбилиси в Тбилисский международный аэропорт», - отмечается в сообщении.

По данным служба Тбилисского международного аэропорта, рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и воскресеньям.

Регулярные рейсы будет выполнять лайнер Airbus A320, добавили в аэропорту.

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