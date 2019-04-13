Узбекистан и Грузия впервые после развала СССР воостановят прямое авиасообщение

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 16 июля начнет осуществлять рейсы между Ташкентом и Тбилиси. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Тбилисского международного аэропорта.

«Компания Uzbekistan Airways с 16 июля приступает к выполнению полетов Ташкент – Тбилиси в Тбилисский международный аэропорт», - отмечается в сообщении.

По данным служба Тбилисского международного аэропорта, рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и воскресеньям.

Регулярные рейсы будет выполнять лайнер Airbus A320, добавили в аэропорту.