«Талибан» сообщил о снятии санкций ООН с 11 представителей движения

CA-NEWS (CA) - Организация Объединенных Наций (ООН) на девять месяцев заморозила режим санкций в отношении 11 представителей радикального движения «Талибан». Информацию о временном снятии ограничительных мер подтвердили в катарском офисе движения.

«Я подтверждаю эту информацию»,— заявил ТАСС официальный представитель Мухаммад Сохаил Шахин.

Ранее об исключении представителей организации из черного списка сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, это было сделано для упрощения переговорного процесса по афганскому урегулированию и стало «результатом совместных действий с США и другими странами». «Это временная мера на 9 месяцев. А дальше посмотрим»,— добавил он.