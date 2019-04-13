В Новосибирске учительницу судят за оскорбление гражданки Узбекистана по статье "Экстремизм"

CA-NEWS (UZ) - Болотнинский районный суд Новосибирской области рассматривает дело учительницы русского языка Натальи Оганисян, которую обвиняют в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК) из-за оскорбления гражданки Узбекистана, матери ее ученика.



Как рассказал сибирским изданиям участник движения «За права человека» Василий Ерюков, мать школьника написала заявление на учительницу, утверждая, что та назвала ее хамкой на родительском собрании, которое проходило в школе поселка Ояш. По словам правозащитника, мировой судья вынес решение по административному делу о публичном оскорблении, но в августе 2018 года делом заинтересовалась районная прокуратура.

«Когда дело закончилось, прокурор вдруг из показаний свидетеля нашел, что якобы она назвала ее не только хамкой, но еще и чуркой, и сказала, чтобы уезжала на Родину, и на основании этих слов возбудил дело по 282-й статье», — рассказал Ерюков.

Кроме того, учительницу русского языка внесли в список экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, и заблокировали ее банковские счета во внесудебном порядке.

Согласно карточке на сайте суда, дело Оганисян рассматривается с ноября 2018 года. Ерюков добавил, что на 16 мая запланированы прения, на которых прокуратура запросит для Оганисян наказание.

Директор школы Антон Димитрюк, который проходит свидетелем по уголовному делу, сказал НГС, что Оганисян не оскорбляла национальность матери ученика.

«Она сказала "учи русский язык", замечание было сделано грубовато, конечно, и "хамка". Все. Никаких слов, которые еще ей инкриминируют как оскорбления по национальному признаку, я не слышал», — рассказал директор.