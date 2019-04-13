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  13 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские ученые приняли участие в конференции арабистов в Саудовской Аравии

CA-NEWS (TJ) -  Конференция арабистов Азии проходит в Королевстве Саудовской Аравии с участием ученых-арабистов из 18 стран, сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана.

В конференции принимали участие посол Таджикистана в Саудовской Аравии Заробиддин Косими и группа таджикских ученых во главе с директором Центра исламских исследований при президенте РТ Файзулло Баротзода.

По данным источника, в ходе конференции таджикские учёные выступили с научными тематическими докладами.

На полях конференции, которая проходит в Эр-Рияде с участием арабистов из 18 азиатских стран, был запланирован ряд встреч наших ученых с их коллегами из других стран.

Также запланирована встреча с таджикскими студентами, обучающимися в Саудовской Аравии.

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