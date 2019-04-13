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  13 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

CA-NEWS (CA) -  В прошлом году Facebook потратил на личную безопасность главы компании Марка Цукерберга более $20 млн. За два года эти расходы выросли в четыре раза, передает РБК.

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финансовые документы компании, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В частности, материалы компании показывают, что затраты на личную безопасность Цукерберга выросли более чем в два раза с $9,1 млн в 2017 году до $22,6 млн в 2018 году. В 2016 году на эти цели было выделено $5,1 млн.

Выделяемые средства используются для обеспечения безопасности в «резиденциях и личных поездках» Цукерберга, уточняется в документах. При этом не все выделенные средства предназначены непосредственно на обеспечение безопасности. Из $22,6 млн около $2 млн были «расходами, связанными с личным использованием частных самолетов», указывается в документах.

Facebook уделяет большое внимание личной безопасности своего руководства, осуществляя широкомасштабную операцию по обеспечению их безопасности. В частности, компания отслеживает местоположения определенных пользователей, которых посчитала угрозами для Facebook и ее руководителей.
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