РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте на улице скончался мужчина, приехавший из области для медобследования

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте возле столичной станции метро «Алмазар» скончался мужчина, приехавший из Ташкентской области для медицинского обследования. Об этом 12 апреля сообщило ГУВД Ташкента.

Как сообщает ведомтсво, 11 апреля примерно в 12.30 часов 40-летний житель Ташкентской области Виктор Ф., приехавший в Ташкент показаться врачу, почувствовал резкое недомогание. Проходивший мимо человек, увидев его состояние, вызвал скорую медицинскую помощь.

«Прибывшие на место работники «скорой помощи» констатировали смерть мужчины, о чем сообщили в УКД ОВД Чиланзарского района. На место происшествия незамедлительно прибыли инспектор профилактики и сотрудники ППС ГУВД», – говорится в сообщении.

В настоящее время по факту скоропостижной смерти Виктора Ф. проводится проверка.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикистан впервые будет председательствовать в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
  • В Узбекистане запустили производство скутеров, мотоциклов и трициклов
  • Президент Туркменистана сообщил, что при строительстве нового города старые здания не будут снесены
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×