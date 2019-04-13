В Ташкенте на улице скончался мужчина, приехавший из области для медобследования

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте возле столичной станции метро «Алмазар» скончался мужчина, приехавший из Ташкентской области для медицинского обследования. Об этом 12 апреля сообщило ГУВД Ташкента.

Как сообщает ведомтсво, 11 апреля примерно в 12.30 часов 40-летний житель Ташкентской области Виктор Ф., приехавший в Ташкент показаться врачу, почувствовал резкое недомогание. Проходивший мимо человек, увидев его состояние, вызвал скорую медицинскую помощь.

«Прибывшие на место работники «скорой помощи» констатировали смерть мужчины, о чем сообщили в УКД ОВД Чиланзарского района. На место происшествия незамедлительно прибыли инспектор профилактики и сотрудники ППС ГУВД», – говорится в сообщении.

В настоящее время по факту скоропостижной смерти Виктора Ф. проводится проверка.