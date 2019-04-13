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  13 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Депутаты маслихата Нур-Султана просят закрыть все нелегальные детские сады

CA-NEWS (KZ) -  Теневые детские сады в столице надо закрывать, а их организаторов – наказывать, требуют депутаты маслихата Нур-Султана. По их мнению, в таких "заведениях" с детьми может произойти всё, что угодно, передает informburo.kz.

Своё пожелание депутаты вынесли на обсуждение во время заседания, на котором рассматривались вопросы развития системы дошкольного воспитания в Нур-Султане. Руководитель управлении образования Ануар Жангозин сказал, что у его ведомства нет возможности проверить нелегальные детсады.

"В основном такие теневые сады находятся в квартирах, даже не на первых этажах. Проверить всех, зайти в каждую квартиру нереально. И проверять их деятельность – это не наша компетенция", – ответил депутатам Жангозин.

В управлении охраны общественного здоровья по району Сарыарка сообщили, что они тоже не могут проверять такие объекты.

Депутаты заявили, что в таких случаях нужно подключать участковых и привлекать организаторов теневых детских садов к ответственности. По их словам, проверка легально действующих организаций должна проходить согласно процедурным требованиям, но когда речь идёт о нелегальных детских садах, их нужно просто закрывать.

"Самый действенный механизм здесь – это не ходить по каждой квартире в поисках теневого детского сада, это невозможно, а нужно создать такие условия, чтобы граждане не пользовались услугами теневых детских садов, а отправляли своих детей в нормальные учреждения", – сказал Ануар Жангозин.

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