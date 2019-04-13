Новый посол Казахстана посетил МИД Таджикистана

CA-NEWS (KZ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Зохир Саидзода принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан Аскара Тажибаева Аскара Ерликовича,сообщает пресс-служба МИД РТ.

Новый посол Казахстана в Таджикистане вручил заместителю главы МИД копии верительных грамот.

В ходе беседы была отмечена положительная динамика развития таджикско-казахстанских связей в различных областях, включая наращивание торгово-экономического сотрудничества и углубление политического диалога.

При этом подтверждена обоюдная заинтересованность сторон в дальнейшей активизации совместной работы по освоению потенциала взаимодействия на основе прочных традиций дружбы и стратегического партнерства.