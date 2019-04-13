В Вашингтоне завершилась встреча финансовых лидеров стран G20

CA-NEWS (CA) - Министры финансов и главы центральных банков стран G20 завершили 12 апреля в Вашингтоне свои двухдневные переговоры, передает NHK.

Это была первая встреча министерского уровня перед саммитом, который пройдет в Осака в июне.

На второй день Япония, как председатель на этих переговорах, подняла тему нынешнего глобального дисбаланса в бюджетах, что стоит за торговым спором.

Япония призвала другие страны сотрудничать и претворять в жизнь структурные реформы для исправления дисбаланса.

Министр финансов Японии Таро Асо был сопредседателем на этой встрече. Он заявил журналистам, что Япония представила свое предложение по дисбалансу бюджетов и выразил стремление к дальнейшим обсуждениям.

Участники также согласились выработать к 2020 году решение каким образом собирать налоги с компаний-гигантов в сфере IT.