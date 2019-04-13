РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Вашингтоне завершилась встреча финансовых лидеров стран G20

CA-NEWS (CA) -  Министры финансов и главы центральных банков стран G20 завершили 12 апреля в Вашингтоне свои двухдневные переговоры, передает NHK.

Это была первая встреча министерского уровня перед саммитом, который пройдет в Осака в июне.

На второй день Япония, как председатель на этих переговорах, подняла тему нынешнего глобального дисбаланса в бюджетах, что стоит за торговым спором.

Япония призвала другие страны сотрудничать и претворять в жизнь структурные реформы для исправления дисбаланса.

Министр финансов Японии Таро Асо был сопредседателем на этой встрече. Он заявил журналистам, что Япония представила свое предложение по дисбалансу бюджетов и выразил стремление к дальнейшим обсуждениям.

Участники также согласились выработать к 2020 году решение каким образом собирать налоги с компаний-гигантов в сфере IT.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикистан впервые будет председательствовать в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
  • После бунта в худжандской колонии произошла ротация в пенитенциарной системе Таджикистана
  • Призер чемпионата мира по тяжелой атлетике узбекистанец Рустам Джангабаев временно отстранен за допинг
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×