В Вашингтоне завершилась встреча финансовых лидеров стран G20

- Азия и мир, политика
- 15:31, 13 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Министры финансов и главы центральных банков стран G20 завершили 12 апреля в Вашингтоне свои двухдневные переговоры, передает NHK.
Это была первая встреча министерского уровня перед саммитом, который пройдет в Осака в июне.
На второй день Япония, как председатель на этих переговорах, подняла тему нынешнего глобального дисбаланса в бюджетах, что стоит за торговым спором.
Япония призвала другие страны сотрудничать и претворять в жизнь структурные реформы для исправления дисбаланса.
Министр финансов Японии Таро Асо был сопредседателем на этой встрече. Он заявил журналистам, что Япония представила свое предложение по дисбалансу бюджетов и выразил стремление к дальнейшим обсуждениям.
Участники также согласились выработать к 2020 году решение каким образом собирать налоги с компаний-гигантов в сфере IT.