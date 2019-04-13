В Малайзии доказали, что жена экс-премьера потратила деньги госфонда

CA-NEWS (CA) - Полиция Малайзии нашла доказательства приобретения Росмой Мансур, женой бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака, ожерелья стоимостью 23 миллиона долларов за счет средств государственного инвестиционного фонда 1MDB, заявило управление национальной полиции Малайзии по борьбе с отмыванием денег, передает РИА Новости.

"В ходе полицейского расследования были обнаружены доказательства того, что ожерелье с уникальным розовым алмазом стоимостью около 23 миллионов долларов было приобретено в одном из ювелирных салонов Нью-Йорка за деньги фонда 1MDB", - говорится в заявлении, опубликованном на странице национальной полиции Малайзии в Facebook, которое подписал начальник управления, старший помощник комиссара национальной полиции Халил Азлан Чик.

Полиции удалось проследить всю цепочку из подставных счетов, через которую деньгами фонда была оплачена покупка Росмой Мансур розового алмаза, говорится в документе.

Ранее Росма Монсор заявляла, что не приобретала украшений за счет государственных средств, и обвиняла полицию и СМИ Малайзии в "потворстве распространению лжи" о ней самой и Разаке.

Оба супруга являются обвиняемыми по целой серии уголовных дел, связанных с миллиардными хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB, совершенными в период, когда Наджиб Разак занимал должность премьер-министра. Расследование хищений из фонда 1MDB идет уже несколько лет одновременно в Малайзии, Сингапуре, США, Швейцарии и еще ряде стран.