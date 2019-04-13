В Таджикистане врачи спасли туристку из США

CA-NEWS (TJ) - В Хороге, административном центре ГБАО, прооперирована 28-летняя гражданка США.

Врачи областной больницы в ночь на 13 апреля успешно провели операцию американке Эштум Джейке, которая вместе с группой туристов приехала ознакомиться с достопримечательностями Таджикистана.

Голиб Ниятбеков, пресс-секретарь главы ГБАО, сказал 13 апреля в беседе с Радио Озоди, что состояние здоровья американки ухудшилось 12 апреля, когда она прибыла в Хорог. Женщину в бессознательном состоянии пришлось срочно везти на «скорой» в областную больницу.

Врачи сообщили, что пациентка страдает спаечной кишечной непроходимостью. После проведения обследования ее прооперировали.Операция продолжалась час. Сейчас женщина пришла в себя и чувствует себя хорошо.