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  13 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава КНБ Казахстана Карим Масимов поблагодарил казахстанцев за поддержку

CA-NEWS (KZ) -  Председатель КНБ Казахстана Карим Масимов поблагодарил казахстанцев за оказанную после смерти его отца поддержку.

"Выражаем благодарность всем, кто скорбил с нами вместе эти дни. Семья Масимовых", - написал он в Twitter.

Кажымкан Касымович Масимов ушел из жизни в возрасте 80 лет 8 апреля.

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