Глава КНБ Казахстана Карим Масимов поблагодарил казахстанцев за поддержку
CA-NEWS (KZ) - Председатель КНБ Казахстана Карим Масимов поблагодарил казахстанцев за оказанную после смерти его отца поддержку.
"Выражаем благодарность всем, кто скорбил с нами вместе эти дни. Семья Масимовых", - написал он в Twitter.
Выражаем благодарность всем, кто скорбил с нами вместе эти дни. Семья Масимовых.https://t.co/WEjgkRXcQt— Карим Масимов (@KarimMassimov) 13 апреля 2019 г.
Кажымкан Касымович Масимов ушел из жизни в возрасте 80 лет 8 апреля.