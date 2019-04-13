Глава КНБ Казахстана Карим Масимов поблагодарил казахстанцев за поддержку

CA-NEWS (KZ) - Председатель КНБ Казахстана Карим Масимов поблагодарил казахстанцев за оказанную после смерти его отца поддержку.

"Выражаем благодарность всем, кто скорбил с нами вместе эти дни. Семья Масимовых", - написал он в Twitter.

Выражаем благодарность всем, кто скорбил с нами вместе эти дни. Семья Масимовых.https://t.co/WEjgkRXcQt — Карим Масимов (@KarimMassimov) 13 апреля 2019 г.

Кажымкан Касымович Масимов ушел из жизни в возрасте 80 лет 8 апреля.