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  14 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

CA-NEWS (CA) -  Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.

«В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю преступника. Виновник был задержан и доставлен в полицейский участок», — говорится в сообщении посольства. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (12:00 мск), прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заблокировали автомобиль нарушителя, но, несмотря на их действия, он сумел вновь протаранить машину посла.

В полиции заявили, что инцидент не связан с терроризмом. Нарушитель — мужчина, ему больше 40 лет, он не пострадал, но в качестве меры предосторожности его доставили в больницу.

Мотивы нарушителя неизвестны.Полиция оцепила район Холланд Парк, где, помимо посольства Украины, находятся дипмиссии Греции, Узбекистана и Камеруна, пишет Evening Standart.

Очевидцы утверждают, что слышали по меньшей мере десять выстрелов, был ли нарушитель ранен, на данный момент не ​известно, сообщает таблоид Daily Express.

В августе 2018-го иммигрант из Судана Салих Хатер протаранил ограду у здания британского парламента и наехал на пешеходов, два человека были госпитализированы. Тогда в полиции назвали произошедшее терактом.

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