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  14 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Останки сакского воина в золотой одежде демонстрируются в музее Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Государственном музее искусств Узбекистана открылась выставка под названием «Великая степь: история и культура», передает УзА.

Основная цель выставки - познакомить любителей искусства и культуры с богатой историей и культурным наследием Казахстана. На ней выставлен «Золотой человек», считающийся символом Республики Казахстан.

В конце 1960-х-начале 1970-х годов вокруг города Алматы велись археологические раскопки. Кемаль Акишев, проводивший исследования в кургане Иссык, нашел останки сакского воина в золотой одежде. Эта находка, в свою очередь, превратилась в символ Казахстана, ее стали называть «Казахским Тутанхамоном» и признали крупным открытием века.

«Золотой человек» демонстрировался на выставках в России, Китае, Польше, Беларуси, Азербайджане, Корее и Республике Татарстан. Данные выставки посетило более 1 млн зрителей. До конца 2020 года планируется продемонстрировать экспонат еще в 20 странах мира.

Наряду с «Золотым человеком» демонстрируется ряд археологических находок, относящихся к раннему железному веку (V-IV вв. до н.э.).

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