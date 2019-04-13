В Судане отменили комендантский час

CA-NEWS (CA) - Глава Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об отмене комендантского часа. На пресс-конференции в Хартуме, которую транслировал телеканал «Аль-Хадас», он также объявил, что все задержанные в ходе демонстраций на прошлой неделе будут освобождены, сообщает "Ъ".

«Мы работаем над организацией помощи и просим граждан Судана и партии вернуться к нормальной жизни»,— сказал глава совета. Он добавил, что в Судане будет сформировано гражданское переходное правительство, переходный период продлится два года Также военный поклялся искоренить режим президента Омара аль-Башира и его символы.

Напомним, 11 апреля генерал-лейтенант Авад бен Ауф прямом эфире суданского ТВ объявил о задержании президента Омара аль-Башира. Ответственность за управление делами в стране взял на себя специально сформированный военный совет. Было создано временное правительство сроком на два года, на три месяца введено чрезвычайное положение.