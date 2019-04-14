Ашхабад затопило после проливных дождей (видео)

CA-NEWS (TM) - 13 апреля в Ашхабаде прошли проливные дожди, которые затопили многие районы города.

«После 16.00 многие улицы города превратились в реки. Автомобильный тоннель с западной стороны железной дороги оказался полностью затоплен. Движение по нему полностью закрыто. Полностью залита улица “Юнуса Эмре”», – передают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Пострадали и жители домов в микрорайоне МИР-4. Подвалы полностью затопило, а жители верхних этажей жалуются на то, что вода просачивается через потолок.

Согласно прогнозу погоды от Gismeteo, следующие два дня в Ашхабаде также будут дождливыми.

Издание Turkmen.news (бывшее АНТ) опубликовало видеозапись с затопленных улиц.