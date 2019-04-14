РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане при участии ВБ будет произведена реструктуризация заработной платы и системы надбавок в госсекторе

CA-NEWS (UZ) -  По данным Министерства финансов, международные эксперты Всемирного банка встретились со специалистами отраслевых управлений Министерства финансов, Министерства занятости и трудовых отношений, Министерства дошкольного образования, Министерства народного образования, Министерства высшего и среднего образования, а также Министерства здравоохранения для изучения действующей ситуации в сфере оплаты труда, сообщает nuz.uz.

В сообщении говорится, что в настоящее время при участии международных экспертов разрабатывается проект дорожной карты по реформированию системы оплаты труда в государственном секторе. Дорожная карта будет состоять из двух этапов и предусматривает период реализации от 1,5 до 3-х лет.

В информации уточняется, что на первом этапе предусматривается создание независимого государственного органа по вопросам заработной платы и управления кадрами, а также межведомственной комиссии, ответственной за координацию проводимых реформ. В рамках реализации первого этапа будет разработана методология установления оплаты труда в государственном секторе, включая критерии (факторы), влияющие на размер заработной платы, определены функциональные обязанности по каждой должности. Экспериментальное применение новой системы определения размера заработной платы планируется внедрить в 5-6 отраслевых министерствах и ведомствах.

На втором этапе основной задачей будет осуществление полного функционального анализа всех министерств, ведомств и государственных учреждений, а также поэтапное внедрение новой системы оплаты труда и тарифов, в том числе в их региональных подразделениях.

Для выполнения задач, предусмотренных в проекте дорожной карты, эксперты Всемирного банка рекомендовали провести процесс реструктуризации заработной платы и системы надбавок, отмечено в информации.

В результате реформирования системы оплаты труда и занятости в государственном секторе ожидается достижение четырех стратегических целей: достижение финансовой стабильности фонда оплаты труда, повышение эффективности и результативности трудовых ресурсов, совершенствование системы управление и контроля за персоналом и установление гармоничного рабочего процесса за счет прозрачности, справедливости и равенства оплаты труда сотрудников за соразмерный труд.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «Талибан» сообщил о снятии санкций ООН с 11 представителей движения
  • В ООН надеются, что права Ассанжа будут соблюдены
  • Новый посол Казахстана посетил МИД Таджикистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×