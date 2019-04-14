В Узбекистане при участии ВБ будет произведена реструктуризация заработной платы и системы надбавок в госсекторе

CA-NEWS (UZ) - По данным Министерства финансов, международные эксперты Всемирного банка встретились со специалистами отраслевых управлений Министерства финансов, Министерства занятости и трудовых отношений, Министерства дошкольного образования, Министерства народного образования, Министерства высшего и среднего образования, а также Министерства здравоохранения для изучения действующей ситуации в сфере оплаты труда, сообщает nuz.uz.

В сообщении говорится, что в настоящее время при участии международных экспертов разрабатывается проект дорожной карты по реформированию системы оплаты труда в государственном секторе. Дорожная карта будет состоять из двух этапов и предусматривает период реализации от 1,5 до 3-х лет.

В информации уточняется, что на первом этапе предусматривается создание независимого государственного органа по вопросам заработной платы и управления кадрами, а также межведомственной комиссии, ответственной за координацию проводимых реформ. В рамках реализации первого этапа будет разработана методология установления оплаты труда в государственном секторе, включая критерии (факторы), влияющие на размер заработной платы, определены функциональные обязанности по каждой должности. Экспериментальное применение новой системы определения размера заработной платы планируется внедрить в 5-6 отраслевых министерствах и ведомствах.

На втором этапе основной задачей будет осуществление полного функционального анализа всех министерств, ведомств и государственных учреждений, а также поэтапное внедрение новой системы оплаты труда и тарифов, в том числе в их региональных подразделениях.

Для выполнения задач, предусмотренных в проекте дорожной карты, эксперты Всемирного банка рекомендовали провести процесс реструктуризации заработной платы и системы надбавок, отмечено в информации.

В результате реформирования системы оплаты труда и занятости в государственном секторе ожидается достижение четырех стратегических целей: достижение финансовой стабильности фонда оплаты труда, повышение эффективности и результативности трудовых ресурсов, совершенствование системы управление и контроля за персоналом и установление гармоничного рабочего процесса за счет прозрачности, справедливости и равенства оплаты труда сотрудников за соразмерный труд.