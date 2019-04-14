Ташкентский школьник обвиняется в жестоком убийстве 50-летнего мужчины

CA-NEWS (UZ) - Ученик 10-го класса средней школы №69 в городе Ташкенте задержан по подозрению в совершении жестокого убийства. Как сообщил «Озодлику» один из учеников данной школы, осведомленный о подробностях случившегося, 10 апреля в Яшнабадском районе узбекской столицы десятиклассник ударом железа по голове убил мужчину в возрасте 50 лет. Школьника, скрывшегося с места преступления, задержали 12 апреля.

Причины убийства жителя Ташкента пока неизвестны. Как сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана, убийство было совершено 10 апреля во дворе одного из частных домов в Яшнабадском районе Ташкента.

Сообщается, что обвиняемый в совершении убийства подросток и покойный мужчина работали вместе во дворе частного дома, где в предпринимательских целях осущестлялось разведение рыб.

«Установлено, что 10 апреля во время отсутствия посторонних лиц во дворе дома, в результате возникшего между ними спора, К.Ш. в целях умышленного убийства нанес несколько ударов по голове А.Х находящимся рядом топором, после чего в целях скрытия следов преступления бросил тело убитого в колодец во дворе дома и скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении главного надзорного органа.

Согласно результатам предварительной судебно-медицинской экспертизы, проведенной 11 апреля, смерть А.Х. возникла в результате полученных за сутки ранее тяжких телесных повреждений.

По данному факту 11 апреля прокуратурой Яшнабадского района в отношении несовершеннолетнего К.Ш. было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана и в соответствии со статьей 345 УПК уголовное дело для продолжения следственных действий было направлено в СО ГУВД Ташкента.

В администрации 69-й школы «Озодлику» подтвердили информацию о задержании одного из старшеклассников по подозрению в совершении убийства.

– Данный инцидент произошел после уроков. На момент совершения убийства во дворе частного дома присутствовали не четыре подростка, а всего лишь один мальчик, который учится в нашей школе. Сейчас его арестовали. Что произошло там на самом деле, мы узнаем только после завершения следствия, – сказал нашему репортеру один из руководителей столичной школы.

Согласно официальной статистике, более 40 процентов населения Узбекистана составляет молодежь до 18 лет.

По данным Министерства внутренних дел республики, в прошлом году несовершеннолетними было совершено более 1 700 преступлений. Из них наибольший удельный вес приходится на кражи – 778 случаев, хулиганство – 79 случае, грабеж – 77 случаев, нанесение тяжких телесных повреждений – 45 случаев, разбойное нападение – 42 случая и мошенничество – 29 случаев.