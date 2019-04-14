Билборды с Токаевым заменили после критики президента в Актау

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Актау назвал установленные билборды с его изображением административной ретивостью, передает lada.kz.

— Мне буквально вчера сообщили, что в Актау поставили более 10 билбордов с моим изображением. Считаю это совершенно неуместным. Я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость? Затраченные средства надо было направить на социальные объекты. Билборды надо посвящать реальным успехам нашего государства во главе с Елбасы, это мое указание акимам всех уровней, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

13 апреля, билборды с изображением нового президента убрали.





