В ООН надеются, что права Джулиан Ассанжа будут соблюдены

CA-NEWS (CA) - В Управлении ООН по правам человека следят за ситуацией, связанной с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британскими властями, и надеются на то, что в ходе разбирательства и возможной экстрадиции, будут полностью соблюдены его права, говорится на официальном сайте.

В ходе регулярного брифинга в Женеве, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Управления ООН по правам человека напомнила, что несколько независимых экспертов ООН уже высказались по делу Ассанжа.

По словам Равины Шамдасани, в Управлении внимательно следят за развитием событий и надеются на то, что «соответствующие власти гарантируют уважение права г-на Ассанжа на надлежащую правовую процедуру и справедливый суд, в том числе и в процессе экстрадиции». Равина Шамдасани заметила, что Специальный докладчик по праву на частную жизнь Джо Каннатачи, в связи с жалобой Ассанжа, намерен встретиться с ним в конце месяца.

Свидания с арестованным добивается и Нильс Мельцер – Спецдокладчик ООН по проблеме пыток. А Специальный докладчик ООН по проблеме внесудебных казней Аньес Калламар написала в Твиттере, что арест Ассанжа, который 7 лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, приблизил его экстрадицию в США и, увеличил, таким образом, вероятность серьезных нарушений его прав».

Напомним, что еще в 2010 году, по запросу Швеции, Джулиан Ассанж был арестован в Великобритании по обвинению в изнасиловании. Проведя 10 дней в тюрьме, Ассанж был отпущен под домашний арест, но вскоре попросил убежища в эквадорском посольстве, где и находился безвыходно последние семь лет. 7 апреля власти Эквадора лишили его убежища, и он был арестован британской полицией. На сегодня «шведское» дело против Ассанжа закрыто, но американские власти добиваются его выдачи в США.