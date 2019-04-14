В Таджикистане прошел "Тотальный диктант"

CA-NEWS (TJ) - Масштабная образовательная акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в Таджикистане в 16-й раз, в ней приняли участие порядка 1,2 тысячи человек, сообщила РИА Новости руководитель учебно-методического центра Российской центра науки и культуры (РЦНК) Любовь Дудко, передает РИА Новости.

"Тотальный диктант в Таджикистане прошел на девяти площадках: в Душанбе - в Российском центре науки и культуры (РЦНК), Таджикском национальном университете, Таджикском государственном языков, Российско-Таджикском (Славянском), филиале РЦНК города Худжанда, в гимназии "Кафолат" в Душанбе, городах Нуреке, Кулябе и Хороге", - сказа она.

В Российский центр науки и культуры в столице диктант пришли написать учащиеся лицея при филиале МГУ, средней школы №28, а также жители Душанбе разных поколений и профессий: преподаватели, учителя, представители СМИ и пенсионеры.

Ученица 11-го класса лицея при филиале МГУ в Душанбе Гульсимо Осими сказала РИА Новости, что пришла писать диктант впервые. "Наш лицей с физико-математическим уклоном, но я люблю читать русскую литературу и по русскому языку у меня пятерки, поэтому я решила проверить свои знания. Появился стимул для дальнейшего изучения русского языка", - сказала она.

"В РЦНК в общей сложности собралось более 100 участников. Самому младшему участнику диктанта было 12 лет, самой старшей - 82 года. Всего в Таджикистане в этой акции приняли порядка 1200 человек ", - сказала Дудко

Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить своё знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции – Фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".