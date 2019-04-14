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  14 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Бердымухамедов уволил главу «Туркменнефти»

CA-NEWS (TM) -  12 апреля из-за медленного внедрения новейших технологий глубокой переработки нефти президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов снял с должности главу «Türkmennebit» («Туркменнефти») Довлетдурды Хаджиева, сообщает Хроники Туркменистана.

Временным руководителем госконцерна назначен Джапаргулы Оразов.

«Необходимо активно внедрять в производство современные технологии переработки нефти и газа», – заявил президент, подписывая распоряжение об увольнении Хаджиева.

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