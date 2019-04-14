Президент Бердымухамедов уволил главу «Туркменнефти»

CA-NEWS (TM) - 12 апреля из-за медленного внедрения новейших технологий глубокой переработки нефти президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов снял с должности главу «Türkmennebit» («Туркменнефти») Довлетдурды Хаджиева, сообщает Хроники Туркменистана.

Временным руководителем госконцерна назначен Джапаргулы Оразов.

«Необходимо активно внедрять в производство современные технологии переработки нефти и газа», – заявил президент, подписывая распоряжение об увольнении Хаджиева.