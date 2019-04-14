Президент Бердымухамедов уволил главу «Туркменнефти»
- Туркменистан, политика
- 16:12, 14 апреля 2019
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CA-NEWS (TM) - 12 апреля из-за медленного внедрения новейших технологий глубокой переработки нефти президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов снял с должности главу «Türkmennebit» («Туркменнефти») Довлетдурды Хаджиева, сообщает Хроники Туркменистана.
Временным руководителем госконцерна назначен Джапаргулы Оразов.
«Необходимо активно внедрять в производство современные технологии переработки нефти и газа», – заявил президент, подписывая распоряжение об увольнении Хаджиева.