Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Ташкент(видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Курмангали на своей странице в Facebook.

В рамках визита состоятся переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в узком и расширенном форматах, подписание ряда двусторонних документов, а также брифинг глав государств для представителей средств массовых информаций.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии официального открытия Года Казахстана в Узбекистане.

Президент Казахстана в аэропорту встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.