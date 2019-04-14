Казахстан и Узбекистан к 2020 году намерены довести объем взаимной торговли до $5 миллиардов

CA-NEWS (UZ) - В преддверии своего первого государственного визита в Узбекистан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА). Токаев рассказал о нынешнем состоянии и перспективах развития сотрудничества между государствами.

В интервью президент Казахстана отметил «ведущую роль в укреплении стратегического партнёрства между государствами» первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также назвал важные задачи в межгосударственных отношениях.

«В настоящее время главными задачами являются расширение торгово-экономических связей и углубление приграничного сотрудничества. Наши государства располагают огромными возможностями в этих сферах. Перед правительствами двух стран поставлена цель - увеличить объем взаимной торговли до 5 миллиардов долларов к 2020 году», - сказал Токаев.

По словам президента Казахстана, «показательно, что между Казахстаном и Узбекистаном практически не существует вопросов, которые не могли бы быть решены путем конструктивного диалога». Токаев выразил уверенность в том, что «сложившиеся между нами доверительные и регулярные контакты будут способствовать дальнейшему углублению братских казахско-узбекских отношений».

Президент Казахстана 14 апреля отправился с государственным визитом в Узбекистан. Сообщается, что во время встречи президентов Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева будут подписаны «важные» документы. В ходе визита, кроме традиционных торгово-экономических, социально-гуманитарных вопросов, будут обсуждены вопросы транзитно-транспортного сотрудничества. Токаев также примет участие в церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.