В Таджикистане подорожал интернет

CA-NEWS (TJ) - Распоряжение Антимонопольной службы Таджикистана о повышении тарифов на мобильный Интернет и телефонные разговоры по NGN (мультисервисные телекоммуникационные сети Next Generation Network) вступило в силу 13 апреля, сообщает Радио Озоди.

Правительство страны поручило мобильным операторам с 4 марта исполнить распоряжение антимонопольного органа. Отныне новая стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов. Если раньше один гигабайт интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони ($3 -4), то теперь он увеличился до 51 сомони ($5,4), а с учетом НДС и акциза до 63 сомони ($6,7). Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN повышена в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони за минуту.

Распоряжение должно было вступить в силу с 27 марта, но с учетом переговоров между антимонопольной службой и мобильными операторами сроки немного сдвинулись.

Мобильные компании пытались добиться хотя бы снижения тарифов на Интернет. Гафурджон Иркаев, председатель Ассоциации мобильных операторов Таджикистана, сказал 13 апреля, что несколько дней назад их уведомили о том, что распоряжение антимонопольного органа за №301 вступило в силу с 4 марта.

По словам Иркаева, последние несколько недель Ассоциация мобильных операторов совместно с гражданскими активистами пытались добиться хотя бы снижения тарифов на Интернет. «Но принято окончательное решение и со следующей недели все операторы установят новые тарифы. Мобильные компании использовали любую возможность, чтобы не поднимать тарифы, потому что заинтересованы в том, чтобы не потерять своих абонентов», - сказал он.

В субботу, 13 апреля два мобильных оператора страны - «Мегафон» и «Тселл» опубликовали на своих сайтах новые тарифы.