Открыто автобусное сообщение между Туркестаном и Самаркандом

CA-NEWS (UZ) - 14 апреля первые пассажиры международного автобуса из Туркестана в Самарканд прибыли в Самарканд.

По сообщению пресс-службы акимата Туркестанской области, маршрут начинается ежедневно в 18:00 часов. Пассажиры будут перевозиться с автовокзала «Алтын Орда» в Туркестане до автовокзала «Самарканд» в Самарканде. По дороге предусмотрены остановки в Шымкенте и в узбекских городах Гулистан и Жызак. Стоимость поездки составляет четыре тысячи тенге (около 10 долларов). По мнению властей, автобусное сообщение между Туркестаном и Самаркандом повлияет на увеличение потока туристов, приезжающих в страну.

10 декабря 2018 года был запущен автобусный маршрут сообщением Туркестан-Ташкент. Ранее чиновники заявляли, что автобусы, курсирующие между двумя странами, будут свободно пересекать границу. Первый межрегиональный форум по развитию отношений между двумя странами состоялся в Шымкенте 15 ноября.

В воскресенье, 14 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свой двухдневный государственный визит в Узбекистан.