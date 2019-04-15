Туркменистан возобновляет экспорт газа в Россию, - СМИ

- Туркменистан, политика
- 9:27, 15 апреля 2019
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- Обновлено: 9:37, 15 апреля 2019
CA-NEWS (TM) - 15 апреля запланировано возобновление поставок туркменского газа в Россию, сообщает Хроники Туркменистана со ссылкой на свой источник, работающий в газовой сфере.
Других подробностей об объемах поставок газа и его цене на данный момент нет.
Последняя встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером состоялась 27 марта в Ашхабаде.
Заранее о планируемом визите не сообщалось, также не были раскрыты подробности об итогах переговоров.
«Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и самое главное – это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа», – сообщил 27 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью туркменскому телеканалу «Ватан».
Переговорам о возобновлении поставок газа в РФ, продолжающимся с осени 2018 года, предшествовал конфликт между «Газпромом» и «Туркменгазом». В течение нескольких лет стороны грозили друг другу разбирательством в международном арбитраже.
В 2015 году представители «Туркменгаза» объявили, что «Газпром» не платит по счетам и объявил российский концерн неплатежеспособным. В ответ «Газпром» подал иск, требуя пересмотра цен за закупаемый в Туркменистане газ и возврата $5 млрд за переплату.
В начале 2016 года «Газпром» прекратил закупки туркменского газа и позднее, в том же году, подписал контракт на поставку газа с «Узбекнефтегазом».