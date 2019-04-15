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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Производство бензина в Казахстане увеличилось на 11,2%

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане выпуск бензина в январе-марте 2019 года составил 916,5 тыс. тонн, что на 11,2% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде было произведено керосина в объеме 167,8 тыс. тонн (увеличение производства по сравнению с январем-мартом прошлого года на 126,8%), сжиженного пропана и бутана - 622,7 тыс. тонн (+5,3%), газойля - 1 103,8 тыс. тонн (+4,7%), мазута - 867,3 тыс. тонн (-5,5%).

Также было произведено ферросплава в объеме 529,5 тыс. тонн (+7,1%), плоского проката - 390,9 тыс. тонн (-48%), рафинированного свинца - 32,4 тыс. тонн (-16,8%), цинка - 80,2 тыс. тонн (-2,9%), рафинированной меди - 114,1 тыс. тонн (+10,1%).

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