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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан вошел в десятку самых привлекательных направлений по паломническому туризму

CA-NEWS (UZ) -  В 2019 году Узбекистан вошел в список десяти наиболее привлекательных стран среди для мусульманских туристов стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По данным отчета, в топ-десятку рейтинга кроме Узбекистана вошли Иран и Индонезия.

В список включены государства-члены Организации исламского сотрудничества.

Странами, которые сохраняют свою привлекательность для мусульманских туристов, являются Турция, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Марокко, Бахрейн, Катар, Тунис и Казахстан.

При составлении рейтинга учитывались историческое и современное значение страны для исламского мира, а также условия, созданные для мусульманских туристов, климат, безопасность и транспортные услуги.

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