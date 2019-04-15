В Монголии откроется первый крытый хоккейный каток

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в 2020 году откроется спортивный комплекс с первым крытым катком. 14 апреля состоялась церемония закладки фундамента, в которой приняли участие президент Халтмаагийн Баттулга, монгольские хоккеисты и другие официальные лица. Тренировки хоккейной команды больше не будут зависеть от погодных условий, сообщает khadlan.mn.

Архитектором проекта является Марк Хенце.

Строительная площадка находится менее чем в трех километрах от международного аэропорта Чингисхан.

Крыша напоминает аэродинамический профиль крыла самолета. Она наклонена на юг, чтобы максимизировать эффективность солнечных батарей, которые затем установят на крыше.

Комплекс будет вмещать 2600 человек.

Объект будет адаптирован и для других видов спорта.