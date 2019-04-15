Визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Узбекистан (фоторепортаж)

CA-NEWS (UZ) - 14 апреля по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзияева глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ташкент.

Это первый визит Токаева в Ташкент в качестве президента Казахстана.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, в международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Основные мероприятия государственного визита состоятся завтра, 15 апреля, в резиденции Куксарой. В ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия, планируется подписание ряда важных совместных документов.

Президенты обменяются мнениями по вопросам укрепления регионального сотрудничества и актуальным международным проблемам.

Предусматривается принятие Совместной декларация глав государств и пакет двусторонних документов, направленных на развитие многоплановых отношений между двумя странами.

Президенты также примут участие в официальном открытии Года Казахстана в Узбекистане. Мероприятие начнется с концерта мастеров искусств Казахстана.