Ташкентский школьник обвиняется в жестоком убийстве 50-летнего мужчины

CA-NEWS (UZ) - Ученик 10-го класса средней школы №69 в городе Ташкенте задержан по подозрению в совершении жестокого убийства.

Как сообщил один из учеников данной школы, осведомленный о подробностях случившегося, 10 апреля в Яшнабадском районе узбекской столицы десятиклассник ударом железа по голове убил мужчину в возрасте 50 лет. Школьника, скрывшегося с места преступления, задержали 12 апреля.

Причины убийства жителя Ташкента пока неизвестны. Как сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана, убийство было совершено 10 апреля во дворе одного из частных домов в Яшнабадском районе Ташкента.

Сообщается, что обвиняемый в совершении убийства подросток и покойный мужчина работали вместе во дворе частного дома, где в предпринимательских целях осуществлялось разведение рыб.

«Установлено, что 10 апреля во время отсутствия посторонних лиц во дворе дома, в результате возникшего между ними спора, К.Ш. в целях умышленного убийства нанес несколько ударов по голове А.Х находящимся рядом топором, после чего в целях скрытия следов преступления бросил тело убитого в колодец во дворе дома и скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении главного надзорного органа.

В отношении несовершеннолетнего К.Ш. было возбуждено уголовное дело.

В администрации 69-й школы подтвердили информацию о задержании одного из старшеклассников по подозрению в совершении убийства.

– Данный инцидент произошел после уроков. На момент совершения убийства во дворе частного дома присутствовали не четыре подростка, а всего лишь один мальчик, который учится в нашей школе. Сейчас его арестовали. Что произошло там на самом деле, мы узнаем только после завершения следствия, – сказал один из руководителей столичной школы.