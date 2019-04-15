Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

CA-NEWS (UZ) - Узбекский бренд Ravon договорился с российским заводом Derways о сборке своих моделей на мощностях черкесского предприятия. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на источники в автобизнесе.

По словам собеседников издания, узбекский производитель, против которого в России недавно подали иск о банкротстве, решил воспользоваться выгодными условиями сборки завода Derways, так как он имеет право на компенсацию утилизационного сбора и беспошлинный ввоз машинокомплектов.

В настоящее время там ведутся работы по монтажу конвейера Ravon. В середине лета, как ожидается, начнется пилотная сборка моделей, а крупноузловое производство компания планирует наладить до конца текущего года.

В то же время в российском офисе компании Ravon «Известиям» не стали комментировать эту информацию. По их данным, в этом году на рынок РФ поступят автомобили, исключительно импортированные из Узбекистана.

В мае 2018 года были прекращены поставки автомобилей Ravon на российский рынок. Тогда автопроизводитель объяснил приостановку продаж «пересмотром цен и существенным изменением бизнес-модели компании». Однако в начале ткущего года появилась информация о том, что машины данной марки вновь начали поставлять в Россию.