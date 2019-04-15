РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Организаторы ралли «Амуль-Хазар» отказались проводить заезд в Туркменистане, - СМИ

CA-NEWS (TM) -  5-11 мая 2019 года в Туркменистане должен был пройти очередной этап Чемпионата мира по ралли-рейдам «Амуль—Хазар 2019». Организаторы отменили событие, а в Туркменистане запрещено его упоминать, говорится в статье Владимира Карахана на Гундогаре.

В сентябре 2018 года в Туркменистане состоялся ралли-рейд «Амуль—Хазар» или официально - Turkmen Desert Race.

Идея провести международный ралли-рейд была впервые озвучена Гурбангулы Бердымухамедовым в ноябре 2017 года.

В марте организаторы объявили об отмене 2-го Turkmen Desert Race «из-за несовместимости требований FIA (Международной автомобильной федерации) и Туркменистана».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В ООН надеются, что права Джулиан Ассанжа будут соблюдены
  • Билборды с Токаевым заменили после критики президента в Актау
  • Ашхабад затопило после проливных дождей (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×