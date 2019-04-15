Организаторы ралли «Амуль-Хазар» отказались проводить заезд в Туркменистане, - СМИ

CA-NEWS (TM) - 5-11 мая 2019 года в Туркменистане должен был пройти очередной этап Чемпионата мира по ралли-рейдам «Амуль—Хазар 2019». Организаторы отменили событие, а в Туркменистане запрещено его упоминать, говорится в статье Владимира Карахана на Гундогаре.

В сентябре 2018 года в Туркменистане состоялся ралли-рейд «Амуль—Хазар» или официально - Turkmen Desert Race.

Идея провести международный ралли-рейд была впервые озвучена Гурбангулы Бердымухамедовым в ноябре 2017 года.

В марте организаторы объявили об отмене 2-го Turkmen Desert Race «из-за несовместимости требований FIA (Международной автомобильной федерации) и Туркменистана».