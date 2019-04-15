Акционеры Facebook хотят отправить в отставку Марка Цукерберга

CA-NEWS (CA) - Акционеры Facebook предприняли попытку сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании, говорится в заявлении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США перед годовом собранием акционеров. Одна из причин такого решения — обрушение оценочной стоимости компании на 40% из-за решения руководства. Акционеры призывают разделить должности гендиректора и председателя правления, передает "Ъ".

«Генеральный директор, который также является председателем, может оказывать чрезмерное влияние на совет и его повестку дня, ослабляя надзор за советом со стороны совета директоров»,— говорится в заявлении. Кроме того, акционеры считают, что части из них дается больше прав голоса, в частности, речь идет о самом господине Цукерберге — ему принадлежат 13% акций Facebook, а в правлении за ним крепится доля 51% всех голосов.

Кроме того, акционеры привели в пример ранние обвинения, например, вмешательство в выборы США, обмен данных с производителями устройств, включая Huawei, который разведка США расценила как угрозу национальной безопасности и распространение поддельных новостей.

Это не первая попытка акционеров сместить господина Цукерберга. В октябре пошлого года четыре государственных фонда США, владеющих акциями компании, предложили уволить его с поста главы компании из-за громких скандалов. Казначей штата Род-Айленд Сет Мэгазинер заявил, что это в том числе является способом привлечь внимание общественности к проблемам Facebook.

Аналогичное предложение потерпело поражение в 2017 году: тогда резолюцию поддержали три фонда из четырех, подписавшихся сейчас. В настоящее время Марк Цукерберг имеет контроль над голосованием правления, так что, скорее всего, снять его снова не получится.