Россия, Монголия или Китай: где на самом деле родина Чингисхана?

CA-NEWS (MNG) - Имя Чингисхана ассоциируется, прежде всего, с Монголией, где его почитают как величайшего правителя и отца нации, собравшего в одно целое разрозненные племена кочевников. Однако родина легендарного полководца, согласно разделяемой многими учёными версии, находится на территории нынешней России, говорится в статье сайта Кириллица.

Место рождения Чингисхана

В «Сокровенном сказании монголов» и других средневековых источниках утверждается, что Темучин (Тэмуджин) родился от Есугей-багатура и его супруги Оулэн-чжин в местности Делюн-Болдок (Делиун-Болдах) – что в вольном переводе значит «холм, похожий на селезёнку». Здесь находились родовые угодья рода Борджигин («сероглазых»).

«Многочисленный монгольский народ твой, Делюн-Болдок на Ононе, родная земля твоя», - говорится в исторической хронике «Шара Туджи».

Топоним Делюн-Болдок встречается в среднем течении реки Онон. Исток Онона сейчас находится в Монголии, а основная часть русла, вплоть до впадения в Шипку – на территории Восточной Сибири. Места эти не только степные, но и лесистые, здесь добывали пушного зверя. Не случайно один из местных жителей по случаю рождения младенца Темучина подарил его родителям собольи пелёнки. Сам Темучин, которого чаще всего представляют как «степняка», в молодости прятался от врагов в тайге.

Рашид ад-Дин передавал следующее высказывание Чингисхана: «Каждый мальчик, родившийся в местности Баргуджин-Токум, на Ононе и Кэлурэне, будет мужественным и отважным, сведущим и сметливым от природы, без наставлений и выучки».

Локализация в России

Российские исследователи считают, что место рождения Чингисхана находится в границах Забайкальского края (в настоящее время входит в состав Дальневосточного федерального округа).

Более точно родина великого завоевателя локализуется, по разным данным, в 8 или 35 километрах к северу от нынешней российско-монгольской границы. Ближе всего это место находится от населённых пунктов Верхний и Нижний Цасучей в Ононском районе. Здесь, между двух рукавов Онона, находится остров Икарал («Мать-остров»), упоминающийся в «Сокровенном сказании», а на нём есть урочище Делюн-Болдок.

Сейчас неподалёку от села Цасучей также можно найти стоящий посреди степи огромный кусок гранита характерной формы, который называют «Котлом Чингисхана». По легенде, вода, скопившаяся в камне, исцелила Чингисхана после ранения ядовитой стрелой.

Другого мнения придерживается исследователь Игорь Толмачёв. Исходя из того, что «Делюн-Болдок» с маньчжурского языка переводится как «конская грива с залысиной», он помещает родину «Океан-хана» в окрестности села Чирон в Шипкинском районе Забайкалья.

Добавим, что на Ононе же может находиться могила монгольского полководца, которого после смерти доставили в родные места на лодке. Точное ее местонахождение неизвестно.

В 2012 году буряты Забайкалья выступили с предложением установить на берегу Онона памятник Чингисхану. Но эта идея не была реализована.

Альтернативные точки зрения

Монгольские учёные, проведя собственные изыскания, объявили родиной Чингисхана сомон Дадал на территории аймака Хэнтий, примыкающего к российской границе. Речь идет о местности с тремя небольшими озёрами в верховьях Онона. Сейчас здесь сосредоточена туристическая инфраструктура, связанная с именем полководца, проводятся культурные мероприятия. Монголы имеют право на подобную точку зрения, поскольку наименование Делюн-Болдок распространяется не только на конкретное урочище, но и на целую долину, территория которой поделена между Монголией и Россией.

Наконец, третий, хотя и несколько курьёзный, участник спора о родине Чингисхана – Китай. Китайские историографы вообще опровергают свидетельства «Сокровенного сказания», утверждая, что Чингисхан – это бывший китайский чиновник, и родился он на территории Китая, а к северным кочевникам сбежал после того, как совершил должностной проступок.